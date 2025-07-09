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Bahçeli önerdi Erdoğan 'güzel' dedi! TRT'de canlı Ekrem İmamoğlu duruşması

Bahçeli önerdi Erdoğan 'güzel' dedi! TRT'de canlı Ekrem İmamoğlu duruşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB'ye yönelik duruşmalarla "TRT'de canlı yayınlansın" önerisi için "Sayın Bahçeli böyle bir şey dediyse bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayır olur inşallah" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB'ye yönelik yargılamaların yapıldığı duruşmalarla "TRT'de canlı yayınlansın" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey dediyse bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayır olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmalarına ilişkin, “Duruşmalar TRT’de canlı yayınlansın” önerisine destek vermişti.

Bahçeli, “O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz” demişti.

MHP lideri şöyle konuşmuştu:

"CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz."

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