Özgür Özel'den kurultay davasına ilişkin iddialı çıkış: Bileklerimi keserim

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li milletvekilleriyle basına kapalı toplantıda "Özgür Özel ‘Ben 30 Haziran’daki kurultay iptal davasında bir şey çıkmayacağını biliyordum. Eğer 8 Eylül’deki davada bir şey çıkarsa mutlak butlan olursa ben bileklerimi keserim." dediği kulisini paylaştı,

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CHP'de olağanüstü günlerlerden geçiyor. Yolsuzluk soruşturmalarıyla zor günler geçiren CHP'de çok sayıda belediye başkanları tutuklanırken, çok sarsıcı açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

CHP'nin basına kapalı grup toplantısına ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş, kulis aktardı.

"Kesinlikle mutlak butlan çıkmayacak"

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konuşan Yarkadaş, toplantıda konuşulanları açıkladı:

"MYK’da ‘Sertliğin tonunu artıracağız. 2 Kasım’da seçim sandığını getirmek için eylemler yapacağız’ kararları alındı. Vekillerle yapılan toplantıda meşhur kurultay davası gündeme geliyor. Özgür Özel ‘Ben 30 Haziran’da görülen kurultay iptal davasından bir şey çıkmayacağını biliyordum.

Eğer 8 Eylül’deki duruşmada bir şey çıkmayacağını biliyorum. Ama çıkarsa mutlak butlan olursa ben bileklerimi keserim. Bileklerimi keserim diye iki kere söylüyor. Kesinlikle mutlak butlan çıkmayacak.

Kurultay davasını 8 Eylül'den öne ya da ileriye alınması için resmi başvuru yapacağız. Duruşma tarihi değişse bile herhangi bir sonuç çıkmayacak kurultay iptal edilmeyecek' diyor. Kurultay davasını kastederek biz arka kapı diplomasisi yürütüyoruz. Erdoğan’ın aldığı nefesten bile haberimiz var’ diyor. Özel, 'Biz Erdoğan’a yakın isimlerle bu kurultay davasını görüşüyoruz. Müzakereler sayesinde İstanbul’a kayyum atanmasını engelledik’ diyor”