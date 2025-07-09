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Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de üst düzey atama

Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de üst düzey atama

Yemeksepeti'nde Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine Aygün Kılınç Sucuoğlu, şirketin fintek iştiraki Yemeksepeti Pay'de Mali İşler Direktörlüğü görevine Cengiz Yıldız atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti iki yeni direktör atamasını, ana operasyonlarındaki finansal analiz yetkinliğini artırmak ve fintek alanındaki finansal süreçlerini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdi.

Yemeksepeti, şirket içinden yaptığı söz konusu terfilerle çalışanlarının gelişimine ve kariyer yollarına verdiği önemi de vurguladı.

Yemeksepeti'ne 2021'de katılan ve Yemeksepeti Pay'de Mali İşler Direktörü görevine atanan Cengiz Yıldız, şirkette daha önce Muhasebe, Vergi ve Bütçe & Raporlama Kıdemli Müdürü olarak görev yaptı.

Yeni rolünde vergi, muhasebe, hazine, finansal operasyonlar, bütçeleme ve raporlama fonksiyonlarından sorumlu ekibe liderlik edecek olan Yıldız, görevi kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kurumlarla olan ilişkileri ve mevzuata uyum süreçlerini yönetecek.

Kariyerine 2009'da başlayan Yıldız, Yemeksepeti'ne katılmadan önce KPMG Türkiye ve Mazars gibi denetim ve danışmanlık firmalarında 11 yılı aşkın deneyim kazandı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Yıldız'ın, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA) ünvanı bulunuyor.

Aygün Kılınç Sucuoğlu

Aygün Kılınç Sucuoğlu da Yemeksepeti'ndeki kariyerine 2016'da Bütçe ve Raporlama Uzmanı olarak başladı. Sucuoğlu, sırasıyla Finans Yöneticisi, Finans Müdürü ve Kıdemli Finans Müdürü olarak görev aldı.

Sucuoğlu, yeni görevinde finansal kontrol, finansal tahminleme, bütçeleme ve performans analizi süreçlerine liderlik edecek ve iş birimlerine finansal bir bakış açısıyla stratejik planlama desteği sağlayacak.

Şirket satın alma ve bölünme operasyonlarında deneyim kazanan Sucuoğlu, IFRS ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu​​​​​​​ (KGK) mevzuatına uygun finansal raporlama, bağımsız denetim süreçleri, bütçe planlama, finansal analiz alanlarında liderlik üstlenecek.

Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Almanya'daki Technische Hochschule Nürnberg'de Uluslararası Finans ve Ekonomi alanında yüksek lisans yapan ve CPA ünvanı​​​​​​​ da bulunan Sucuoğlu, kariyerinin önceki dönemlerinde Adidas ve Viessman gibi şirketlerin Almanya ofislerinde görev aldı.

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