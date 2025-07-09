BIST 10.143
DOLAR 40,05
EURO 46,92
ALTIN 4.243,57
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu

DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu

DEM Parti, Kobani davasında tutuklu yargılanan siyasetçilerin serbest bırakılması talebiyle TBMM’ye başvurdu. AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği son hak ihlali kararını gerekçe gösteren parti, Meclis’te genel görüşme açılmasını istedi. Başvuruda, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğü, yargı sürecinde ciddi hak ihlalleri yaşandığı ve AİHM kararlarının uygulanmasının anayasal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani davasında tutuklu bulunan siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla TBMM’de genel görüşme açılması için başvuruda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararına atıf yapılan başvuruda, hukuki yükümlülüklere dikkat çekildi.

DEM Partili Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş ve Kobani davasında tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak siyasetçilerin serbest bırakılmaları için TBMM’de Genel Görüşme açılmasını talep ettiler.

TBMM Başkanlığı'na yapılan başvuruda Kobani davası için "Bu dava, esasen siyasi amaçlarla yürütülen bir yargılama süreci olup, hukuk zemininden kopuşun somut göstergelerinden biri haline gelmiştir" denirken dilekçenin gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

"Selahattin Demirtaş ve Kobane Davası kapsamında benzer suçlamalarla tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin tutukluluklarının siyasi amaçlarla sürdürüldüğünün ve hukuka aykırılık teşkil ettiğinin, yargılamalarda ciddi usul ve hak ihlalleri yaşandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bu ihlalleri açık biçimde ortaya koyduğunun tespit edilmesi; Kobane Kumpas Davası sürecince yapılan yargılama ve verilen hükümlerin, demokratik siyasete, ifade özgürlüğüne ve yargı bağımsızlığına etkilerinin ortaya konulması, yürütülecek yasal ve siyasal çalışmaların, hukuki-demokratik standartlara uygun adımların belirlenmesi ve ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin derhal yerine getirilerek AİHM Kararları’nın gecikmeden uygulanmasına yönelik gerekli adımların ivedilikle atılması Meclis’in sorumluluğundadır."

AİHM, 9 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir hak ihlali kararı vermişti. Kararın ardından açıklama yayımlayan Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerin tahliye edilmesi ve beraat kararı verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulamışlardı.

ÖNCEKİ HABERLER
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem
Libya'da Hafter Yunan yetkilileri kovdu Yunanistan'a soğuş duş
Libya'da Hafter Yunan yetkilileri kovdu Yunanistan'a soğuş duş
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında kayyum kararı
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında kayyum kararı
CHP'li milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü
CHP'li milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Destici'den Özgür Özel açıklaması: Sehven söylediğini düşünmek istiyorum
Destici'den Özgür Özel açıklaması: Sehven söylediğini düşünmek istiyorum
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı
Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Oynaklık önemli ölçüde azaldı
Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Oynaklık önemli ölçüde azaldı
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi
Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de üst düzey atama
Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de üst düzey atama