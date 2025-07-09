BIST 10.143
DOLAR 40,05
EURO 46,92
ALTIN 4.243,57
HABER /  GÜNCEL

Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karalar'ın hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Şahin'in de hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin'in, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı
Foto Galeri Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den Trump’a: Ukrayna girişimlerinin devamını bekliyoruz
Kremlin'den Trump’a: Ukrayna girişimlerinin devamını bekliyoruz
DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu
DEM Parti'den TBMM'ye 'Demirtaş' başvurusu
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
"Basel" lakaplı Bekir Aslan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
Oyuncu Seda Türkmen tatilden duyurdu! İşte yeni aşkı
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem
TFF açıkladı! Stadyumlara girişlerde yeni dönem
Libya'da Hafter Yunan yetkilileri kovdu Yunanistan'a soğuş duş
Libya'da Hafter Yunan yetkilileri kovdu Yunanistan'a soğuş duş
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında kayyum kararı
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında kayyum kararı
CHP'li milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü
CHP'li milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Destici'den Özgür Özel açıklaması: Sehven söylediğini düşünmek istiyorum
Destici'den Özgür Özel açıklaması: Sehven söylediğini düşünmek istiyorum
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı
Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Oynaklık önemli ölçüde azaldı
Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Oynaklık önemli ölçüde azaldı