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Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Niyaz Dinç, tır çarpması sonucu ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Metin Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de 74 yaşındaki yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Metin Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı tır, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyaz Dinç'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Dinç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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