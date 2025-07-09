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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

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İstanbul’un batısında, Marmara Denizi açıklarında 3 (MW) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı bugün saat 17.11’de kaydedildi. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıkları olarak belirlendi.

DERİNLİK 6,5 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı ilk verilere göre, depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 6,5 kilometre olarak ölçüldü. Koordinatlar ise 40.8160 kuzey enlemi ve 28.2958 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

AFAD DEPREMİ 2,8 OLARAK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 2,8 olarak duyurdu.

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