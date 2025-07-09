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Zeydan Karalar'dan cezaevinden mektup: "Bir hukuk garabeti yaşıyoruz"

Zeydan Karalar'dan cezaevinden mektup: "Bir hukuk garabeti yaşıyoruz"

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cezaevinden bir mektup kaleme aldı. Karalar, yargılandığı süreci “hukuk garabeti” olarak nitelendirerek, yaşananların kurgulanmış bir senaryonun parçası olduğunu savundu.

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Mektubunda, “Ben bir süre önce toplumdaki etkili isimlerin, etkili medyanın susturulacağını söylemiştim. Hiç ilgimin, alakamın olmadığı bir davada yargılanıyorum,” diyen Karalar, hem Adana halkına hem de Türkiye kamuoyuna mesaj verdi. “Adana da, Türkiyem de beni bilir. Alnımız ak, veremeyeceğimiz hesap yoktur,” ifadeleriyle kendisine duyulan güvene vurgu yaptı.

Karalar, mektubunun sonunda umut dolu mesajlar da verdi: “Güzel günler mutlaka gelecektir ve tekrar görüşeceğiz. İlimi, Türkiyemi, insanlarımı çok seviyorum. Onlara hizmet etmekten onur duyuyorum,” dedi.

Destekçileri ise Karalar’ın mektubuna, "Zeydan Karalar’a boşuna ‘Adana gibi başkan’ demediler" sözleriyle karşılık verdi.

Zeydan Karalar'dan cezaevinden mektup: "Bir hukuk garabeti yaşıyoruz" - Resim: 0

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