MHP’li Yönter, Şehit Ümit Üzüm'ü, MHP paylaşımıyla andı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pençe-Kilit Harekatı’nda 6 Temmuz’da şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ü duygusal bir mesajla andı. Üzüm’ün geçmişte yaptığı “MHP haysiyettir… #MHPTürkiyedir” paylaşımına atıf yapan Yönter, şehitleri rahmetle anarak “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

Abone ol

Gazeteci ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 6 Temmuz’da Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı sızıntısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ü rahmetle anarak, “Kardeşim Ümit Üzüm Uzman Çavuştu. 6 Temmuz’da şehit olan kahramanlarımızın arasındaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum, aziz ve kahraman şehitlerimizi kemali tazim ve rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun… Şehitler ölmez vatan bölünmez…” ifadelerini kullandı.

Yönter, Üzüm’ün geçmişte MHP’ye olan bağlılığını dile getiren "MHP haysiyettir…#MHPTürkiyedir" paylaşımını da hatırlatarak, vatan uğruna can veren askerlerin anısına vurgu yaptı.