İletişim Başkanlığı’na Burhanettin Duran atandı ilk mesajı bu oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı. Fahrettin Altun yerine getirilen Duran, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

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Yeni atama, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyuruldu. Fahrettin Altun, görev süresince kamu iletişimi, stratejik medya ilişkileri ve uluslararası tanıtım gibi alanlarda önemli rol üstlenmişti. Burhanettin Duran ise akademik geçmişi, dış politika analizleri ve stratejik iletişim konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAHRETTİN ALTUN'A YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na (TİHEK) atandı. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise; Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA BURHANETTİN DURAN ATANDI

Altun'dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Burhanettin Duran yeni görevi açıklanınca X hesabından şunları yazdı:

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.

Kardeşime teşekkür ediyorum

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinde de aynı başarılarla ülkemize hizmet etmesini canı gönülden diliyorum.