Özgür Özel gözaltılar sonrasında kalan belediye başkanları ile toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde, son dönemde bazı CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından kritik bir belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantıda CHP Lideri Özgür Özel'in hitap etmesi ve belediye başkanlarının görüşlerini bildirmesi beklenirken, partinin izleyeceği yol haritası netleşecek.

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Pazartesi günü il başkanlarıyla yapılan toplantıda belediye başkanları ile görüşme kararı alındı. Daha öncesinde ise CHP'nin meclisteki grup toplantısına uygun olan belediye başkanları genel merkeze çağrılmıştı. Bugün, sabah saatleri itibarıyla CHP Genel Merkezi'nde başlayan hareketlilikle birlikte, belediye başkanları 600 kişilik büyük salonda bir araya gelecek. Toplantının, partinin gelecekteki adımları için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

CHP Lideri Özgür Özel'in kürsüye çıkarak hitap etmesi beklenen toplantıda, CHP'li belediye başkanları da söz alarak, son dönemde kendilerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin görüşlerini ve tepkilerini dile getirecekler.

Toplantı günü Şile belediye başkanı gözaltına alındı

Görüşme, CHP'li bazı belediyelere yönelik gerçekleştirilen art arda operasyonlar nedeniyle büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Adana, Antalya ve Adıyaman Belediyelerine yapılan operasyonlarda belediye başkanları tutuklanmıştı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de, bu buluşma öncesinde Şile Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon olacak.

CHP ne yapacağına karar verecek

Cumartesi günü olağanüstü MYK toplantısıyla başlayan ve Pazartesi günü belediye başkanlarıyla bir araya gelme kararı alınan sürecin en kritik adımı bugünkü toplantı olarak değerlendiriliyor. Toplantının ana gündem maddesi, partinin ve belediyelerin yaşanan bu gelişmeler karşısında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair kapsamlı bir yol haritası belirlemek. Bu toplantının ardından CHP'nin, belediyelere yönelik operasyonlara karşı nasıl bir duruş sergileyeceği ve atılacak somut adımlar konusunda kamuoyuna daha net bir tablo sunması bekleniyor.