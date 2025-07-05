Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama talebi

Bugün sabah saatlerinden düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Türkiye, bugün de gözünü CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarla açtı. İBB soruşturmasına etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki belediye başkanlarından Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Muhittin Böcek, emnyietteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Böcek, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.