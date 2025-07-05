Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş." dedi.

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MYK'yı olağanüstü toplayan CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in, açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çekti.

Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından paylaşım yaparak, "Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir." ifadesinde bulundu.

"SİYASİ CEHALETİN ZİRVESİ OLMUŞ"

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş.

Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASİ HAYATINDA, "SANDIK" EN KIYMETLİ YOL ARKADAŞIDIR"

Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, “sandık” en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK SÜREÇLER, CHP'NİN KURALTAY MANTIĞIYLA İŞLEMİYOR"

Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir.

Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir.

NE OLMUŞTU

CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü toplamış, yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel, açıklamalarının devamında "Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun, fragman... Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş senden beter kötüleşmeyen ne olsun. Korku filmini size izletmeyen ne olsun." diyerek tehdit etmişti.