Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Özgür Özel'e Bakan Tunç'tan yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, rüşvet ve irtikap iddialarıyla başlatılan soruşturmayı siyasi gösteren açıklamaların yargıya baskı anlamına geldiğini belirten Tunç, “Hiç kimse kendini hakim-savcı yerine koyamaz” dedi.

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Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarına yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında başlatılan adli soruşturmalar siyasetin gündemine otururken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Beni milleti sokağa davet ettirtme, aklını başına topla” sözlerinin ardından Tunç, yargıya yönelik baskı niteliği taşıyan açıklamalara tepki gösterdi.

BAKAN TUNÇ'TAN CEVAP

Tunç, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereğince soruşturmayı başlattığını vurgulayarak, “Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalması düşünülemez” dedi.

“Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir” diyen Tunç, yürütülen işlemlerin tamamen hukuki çerçevede gerçekleştiğinin altını çizdi. Bazı çevrelerce yapılan "siyasi soruşturma" eleştirilerine de yanıt veren Tunç, “Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan yorumlar, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlardır” ifadelerini kullandı.

'DOĞRUDAN ANAYASAL DÜZENE SALDIRMAKTADIR'

Tunç, soruşturmalarda görev alan yargı mensuplarına yönelik saldırgan söylemleri sert şekilde eleştirerek şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ithamlarda bulunanlar, doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır.”

Yargı kararları beklenmeden yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını ifade eden Tunç, adaletin tecellisinin önüne geçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Tunç, açıklamasını “Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken, yargının vereceği kararı beklemek ve adil yargılamaya gölge düşürmemektir” diyerek sonlandırdı.