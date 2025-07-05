Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde saat 14:24'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından açıklama yaptı. Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." uyarısında bulundu.

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Marmara Denizi'nde bugün saat 14:24'te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.8, Kandilli Rathanesi 4.1 olarak duyurdu. Deprem Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Prof. Dr. Naci Görür Marmara'daki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı."