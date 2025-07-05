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Fuat Uğur'dan İbrahim Yumaklı'yı hedef alan Selçuk Özdağ'a tepki

Fuat Uğur'dan İbrahim Yumaklı'yı hedef alan Selçuk Özdağ'a tepki

Televizyon yorumcusu ve yazar Fuat Uğur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı hedef alan Selçuk Özdağ'a tepki gösterdi.

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Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medyada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı hedef aldı. Özdağ, "Yangın, Ankara’dan, klimalı plazaların serin odalarından yönetilmez Sayın Bakan! @ibrahimyumakli" ifadesini kullandı. Televizyon yorumcusu ve Fuat Uğur'dan Özdağ'a sert tepki geldi.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Yumaklı'nın orman yangınlarıyla ilgili açıklamasına yer verip, Özdağ'a yönelik olarak şunları söyledi:

"Oturduğu yerden ahkam kesen tuzlukların tek bir amacı vardır; ülkelerini yıpratmak. ABD’de an itibariyle 91 yangın var ve yalnızca 3 tanesi kontrol altında. Geçen yıl Los Angeles’te çıkan büyük yangın üç ay söndürülemedi. Orada ne böyle tuzluklar ne CHP’liler vardı. Türkiye güçlü filosu ile kısa zamanda yangınları kontrol altına alıyor. Karasal çalışmalarda ter döken ve şehit olan itfaiye erlerimizden ve ekiplerdeki çalışanlarınızdan utanmak gerekir. Ama yoksa ne anlatsan faydasız."

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