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Kosova'da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Kosova'da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi.

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Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kosova'da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Resim: 0

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 kovan buldu.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya gelmeleri ve ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kosova'da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Resim: 1

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