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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı yakalandı...

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı yakalandı...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanarak sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1260 sentetik ecza hapı, 28,44 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 385 tabanca fişeği ele geçirildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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