CHP'ye bir şok daha! Aslı Baykal paylaştı: Bu haber nedir mesela

CHP'li 3 belediyeye yönelik yeni soruşturma sonrası Aslı Baykal, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarını paylaştı, genel merkezi açıklama yapmaya çağırdı.

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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına yenileri ekleniyor. Kamuoyu bu sabah Antalya, Adana ve Adıyaman'da CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonla uyandı.

3 belediye başkanı gözaltına alınırken, bir sarsıcı paylaşım, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Baykal, 2 yıl önceki bir gazetenin manşetine taşınan haberini gündeme getirerek, yönetimi belediyeler hakkında inceleme yapmaya çağırdı.

Baykal, "Bu haber nedir mesela, her vatandaşı rahatsız edecek, incelenmesi gereken, doğru mu değil mi, açıklama yapılması gereken bir haber." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberde FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına kendi şirketi üzerinden 1 milyon 700 bin lira aktardığı MASAK raporlarında geçtiği iddiası yer alıyor. Haberde ayrıca bürokratların isimleri ve fotoğrafları da bulunuyor.