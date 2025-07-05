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Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç köprüden Kızılarmak'a atladı kayboldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, 4 arkadaş dün Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde mola verdi.

Daha sonra kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.

Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç köprüden Kızılarmak'a atladı kayboldu - Resim: 0

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmaları bugün devam edecek.

Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç köprüden Kızılarmak'a atladı kayboldu - Resim: 1

Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç köprüden Kızılarmak'a atladı kayboldu - Resim: 2

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