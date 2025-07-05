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Sevenlerini yasa boğmuştu! Şekip Taşpınar'ın ölüm nedeni ortaya çıktı...

Sevenlerini yasa boğmuştu! Şekip Taşpınar'ın ölüm nedeni ortaya çıktı...

Kurtlar Vadisi dizisi ile oyunculuk kariyerinde zirve yapan ve "Cevat Akarsu"yu canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. Taşpınar'ın ölümü sonrası eşinden ölüm sebebine ilişkin açıklama geldi.

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Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyada duyurdu.

Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

Şekip Taşpınar, 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmiş ve entübe edilmişti.

Sevenlerini yasa boğmuştu! Şekip Taşpınar'ın ölüm nedeni ortaya çıktı... - Resim: 0

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Acı haberin ardından Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar açıklama yaparak şunları söyledi:

"İki gün önce ablasının yanına gitmişti. Sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Usta oyuncunun cenazesi, Atınoluk Merkez Cami'ne getirildi.

Taşpınar'ın naaşı, ikindi vaktine müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

EŞİNDEN VEDA MESAJI

Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir sosyal medyada "Varlığınla güzeldi, yokluğunla da kıymetlisin. Ruhun şad olsun canım. Gittiğin yer incitmesin seni." notuyla paylaşım yaptı.

KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞTI

Oyuncu, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle akıllarda yer etti.

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