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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara'dan Şam'a ilk uçuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara'dan Şam'a ilk uçuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na ilk uçuşun bugün gerçekleştiğini duyurdu. Haftada üç gün yapılacak karşılıklı seferlerin, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek “yeni bir gönül köprüsü” olduğu vurgulandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşun gerçekleştiğini duyurdu.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Şam'a yeni köprü. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na bugün ilk uçuş gerçekleşti.

"HAFTADA 3 GÜN SEFER OLACAK"

Ankara’dan Şam’a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak" dedi.

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