CHP’de Manavgat çıkmazı: Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında farklı dil farklı tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonların ardından yaşanan tutuklamalar, Cumhuriyet Halk Partisi’nde farklı açıklamalarla karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın konuya dair değerlendirmeleri arasındaki ton farkı dikkat çekti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İncelemeler sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi, suça bulaşan bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz."

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili parti içinde 2 muhakkik görevlendirildiğini bildirdi.

Özel’in sözleri, hukuk devleti vurgusu öne çıkarılarak dengeli bir duruş sergilenmeye çalışıldığı şeklinde yorumlandı.

Ali Mahir Başarır: “Bu bir siyasi darbedir”

Aynı gün X hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise çok daha sert bir dil kullanarak, operasyonları doğrudan iktidarla ilişkilendirdi:

“Bu operasyonları yapanlar, Türk Milleti adına değil, Recep Tayyip Erdoğan adına karar veriyor!. Cunta başkanı Erdoğan konuşuyor, bir avuç yargı mensubu hemen talimatı alıp harekete geçiyor!

Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisinin gözaltına alınması, hukukun değil, siyasetin kararıdır!”



CHP’nin yerel yönetimlerine dönük art arda gelen operasyonlar karşısında ortak bir söylem geliştirmekte zorlanması dikkatlerden kaçmadı