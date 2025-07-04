Dünyada sıcaklık rekorları kırılırken ABD ve Avrupa'da orman yangınları etkili oluyor

Dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılırken, ABD ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ise orman yangınları etkili oluyor.

Abone ol

ABD ve Avrupa’da aşırı sıcak hava dalgasının tetiklediği ve şiddetlendirdiği yangınlar, birçok ülkede hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda, ABD, Yunanistan, Almanya, İngiltere ve Arnavutluk’ta itfaiye ve sivil savunma ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele için seferber oldu.

Yangınların geniş alanlara yayıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi bölgesinde bazı yerleşim birimleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Koropi’de bugün öğle saatlerinde çıkan açık alan yangını kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgedeki sakinlerin cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla tedbir amacıyla bölgenin tahliye edilmesini istedi.

İtfaiye ekipleri yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor, ancak şiddetli rüzgar çalışmalarını zorlaştırıyor.

- Almanya'da çıkan iki büyük orman yangını devam ediyor

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Temmuz'da çıkan iki büyük orman yangını da etkisini sürdürüyor.

Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki yangınlara binden fazla acil durum personeli müdahale ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, orman yangını nedeniyle Saksonya'ya bağlı Zeithain ve Wülknitz belediyeleri ile Gröditz kasabası için afet uyarısı yayımlandığı belirtildi.

Saksonya eyaletindeki Zeithain bölgesinin de geçici olarak boşaltıldığı, Wülknitz bölgesinde ise yaklaşık 100 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bölgede ayrıca halkın olası bir tahliyeye hazırlıklı olması, pencere ve kapılarını kapalı tutması ile havalandırma ve klima sistemlerini devre dışı bırakması yönünde çağrıda bulunuldu.

İtfaiyenin yanı sıra polisin de yangın söndürme helikopterleriyle müdahalede bulunduğu yangınlara destek amacıyla, Alman Silahlı Kuvvetlerinden ek yangın söndürme helikopterleri talep edildiği bildirildi.

- İngiltere'de Huddersfield'daki tarihi bölgede yangın

İngiltere’nin kuzeyindeki Huddersfield kentinde bulunan tarihi ve simgesel Castle Hill Tepesi’nde yangın meydana geldi.

West Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Castle Hill'in eteklerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına 6 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının yeniden alevlenmemesi için gece boyunca bölgede soğutma çalışmaları yaptığı belirtildi.

Yangının büyüklüğü ve kontrol altına alınmasının güç olması nedeniyle çevredeki ekiplerin de bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, çalışmalara lojistik destek aracı ile insansız hava aracı biriminin de katıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar yer aldı.

Castle Hill Tepesi'nde bulunan tarihi Victoria Kulesi'nin doğrudan zarar görmediği, ancak alevlerin yapıya oldukça yaklaştığı gözlemlendi.

- AB, Avrupa'da orman yangını mücadelesini kritik noktalarda artırdı

Avrupa Birliği (AB), orman yangınlarının Avrupa'daki birçok ülkeyi etkilemeye başlaması üzerine Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu.

Bu kapsamda,14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki yüksek riskli yerlerde stratejik olarak konumlandırıldı.

AB, yaz orman yangını hazırlığının bir parçası olarak her ülkedeki itfaiyeci sayısını da artıracak.

Ayrıca, ihtiyaç halinde müdahale etmek için 10 üye ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldı.

AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla koordine edilen ve ortak finanse edilen bu kaynaklar, riskleri azaltmaya, daha hızlı ve daha güçlü bir kriz müdahalesi sağlamaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Birlik, talep edilmesi halinde Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım da sağlayacak.

- Arnavutluk'ta son 24 saatte 21 yangın

Arnavutluk'ta ise son 24 saatte ülke genelinde 21 yangın noktası tespit edildiği belirtilerek, bunlardan birinin de Elbasan kentindeki çöp depolama alanı olduğu aktarıldı.

Yetkililer, 17 noktadaki yangının söndürüldüğünü, çöp depolama alanı ve diğer üç noktadaki alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çöp depolama alanındaki yangının ise 4 gündür devam ettiği ifade edildi.

- ABD'nin California eyaletinde yangınlar, 22 bin hektardan fazla alanı kapladı

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 21 bin 300 hektar alanı kaplarken, yangının sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan ve yüzde 65'i kontrol altına alınan yangın ise yaklaşık bin hektarlık alanda etkili oldu.

The New York Times'ın haberine göre, Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtti.

San Luis Obispo'da California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda görevli çevre bilimci Dave Hacker ise yangından Carrizo Plains Doğal Yaşam Koruma Alanı’nın da etkilendiğini ve alevlerin, alanın güney kesiminde yaşayan geyik sürüsünün yaşam alanının büyük bölümünü yok ettiğini kaydetti.