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Trabzonspor Onuachu'yu KAP'a bildirdi! İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin maliyeti KAP'a bildirildi.Abone ol
Trabzonspor, Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin maliyeti KAP'a bildirildi.
Trabzonspor, Onuachu'nun bonservis bedeli olarak Southampton'a 5.6 milyon Euro'yu 4 taksitle ödeyecek.
Nijeryalı oyuncu yıllık 2 milyon Euro maaş alacak. Sözleşme süresi 3+1 yıl ve Nijeryalı oyuncunun bir sonraki satışından İngilizler yüzde 20 pay alacak.