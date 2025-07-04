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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

YILDIRIM-100 sistemi, etkinlik testlerini başarıyla tamamladı

Hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak olan ASELSAN'ın geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testlerini başarıyla tamamladı.

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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını körelten YILDIRIM-100'ün testleri başarıyla gerçekleştirildi.

YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. YILDIRIM-100, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri lazerle kör ediyor.

YILDIRIM-100 sistemi, etkinlik testlerini başarıyla tamamladı - Resim: 0

ASELSAN, lazer teknolojisinin en üst seviyesindeki YILDIRIM-100'le az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği Türkiye'ye kazandırmış oldu.

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek füzenin yönünü değiştiriyor.

YILDIRIM-100 sistemi, etkinlik testlerini başarıyla tamamladı - Resim: 1

"Hava platformlarımızı güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına alıyoruz"

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

YILDIRIM-100 sistemi, etkinlik testlerini başarıyla tamamladı - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nde sahip oldukları yüksek teknolojik yetkinliği, harp başlıklı gerçek füzelere karşı başarıyla tamamlanan bir test süreciyle daha teyit ettiklerini bildirdi.

Uzun süredir geliştirilmekte olan bu sistemle, hava platformlarını güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına aldıklarını ve beka kabiliyetlerini ileriye taşıdıklarını belirten Görgün, "Lazer teknolojisinde ulaştığımız en üst seviye, artık sadece bir kazanım değil, sürekli geliştirilen bir kabiliyet alanımızdır. Başta Başkanlığımız personeli olmak üzere, bu stratejik çalışmaya katkı sunan ASELSAN ekibini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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