Bomba iddia! Victor Osimhen yeni takımını seçti: Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen hakkındaki bir haber bomba etkisi yarattı. Haberde, Victor Osimhen'in Avrupa deviyle el sıkıştığı öne sürüldü. Haberin ardından Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın başarısında başrol oynayan Victor Osimhen, performansı ve aidiyetiyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Sarı - kırmızılı kulübün bonservisi için Napoli ile anlaşmaya vardığı yıldız golcünün geleceğiyle ilgili belirsizlik uzun süredir devam ediyordu.
Galatasaraylı taraftarların yeni sezonda da takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, Victor Osimhen ile sözlü anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun Juventus Genel Direktörü Damien Comolli ile yaptığı görüşme sonrası transfer için el sıkıştığı kaydedildi.