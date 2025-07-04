Zeren Group Holding, Alfemo’yu satın aldı

Zeren Group Holding, mobilya sektörünün köklü markalarından Alfemo’yu satın alarak yeni bir alana adım attı. 20'ye yakın ülkeye ihracat yapan Alfemo'nun yurt içi ve yurt dışı operasyonları güçlendirilecek, mağaza ve istihdam kapasitesi hızla artırılacak.

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Türkiye ekonomisinde 1973’ten bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren Zeren Group Holding, mobilya sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Holding, modüler mobilya, döşemeli ürünler ve yatak üretiminde öncü markalardan biri olan Alfemo’yu satın alarak portföyünü genişletti.

1997 yılında kurulan ve 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan Alfemo, Zeren Group Holding’in yeni yatırımıyla birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarını büyütmeye hazırlanıyor. Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayların alınmasının ardından gerçekleşen satın alma işlemi, holdingin stratejik büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

“ALFEMO’NUN GLOBAL MARKA DEĞERİNİ BÜYÜTECEĞİZ”

Ekonomim'in haberine göre, Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, konuya ilişkin değerlendirmesinde

, “52 yıllık tecrübemizle, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Alfemo gibi köklü bir markayı bünyemize katarak mobilya sektörüne adım attık. Hedefimiz, Alfemo’nun hem Türkiye’deki üretim ve mağazalaşma kapasitesini artırmak hem de uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek”

dedi.

Yıl sonuna kadar yurt içindeki mağaza sayısını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Zeren, istihdamı artırarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını da vurguladı.

MODERN ÜRETİM TESİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Alfemo, İzmir’de yer alan 200 bin metrekarelik modern tesislerinde yıllık 860 bin adetlik üretim kapasitesiyle sektörde öne çıkıyor. Modüler mobilyadan döşemeli gruba, yataktan baza ve başlığa kadar geniş ürün gamına sahip marka, 460 kişiye istihdam sağlıyor. Yurt içinde 64, yurt dışında ise 21 konsept mağazası ve satış noktası bulunan Alfemo, Zeren Group Holding’in desteğiyle yeni pazarlarda daha etkin olmayı hedefliyor.