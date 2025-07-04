Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. İşverenin bu hafta sunması beklenen 3. teklif için henüz sendikalara davet gönderilmedi. Yeni teklifin gelecek hafta paylaşılması öngörülürken, işçi tarafı da aynı hafta eylemlerine devam edecek.

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Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, üniversiteler, bakanlıklar ve hastaneler gibi stratejik kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerde, işveren tarafı adına masada bulunan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), 3. teklifi kamuoyuyla paylaşacak.

Kamu işçisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde süreç uzadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, zam pazarlığında son teklifin bu hafta içinde sendikalara sunulacağını belirtmiş ve "İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum"ifadelerini kullanmıştı. Ancak beklentilerin aksine süreç bu hafta sonuçlanmadı.

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, hükümet ve işverenin sunacağı üçüncü teklif önümüzdeki haftaya ertelendi. Beşinci toplantı için tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede işverenin "son teklifini" sunması öngörülüyor.

600 bin işçi bekliyor

13 Haziran’da sunulan ilk teklifin ardından, 27 Haziran’da ikinci teklif işçi tarafına iletildi. Bu teklif, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyordu. Ancak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından temsil edilen işçi tarafı, bu oranların beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Kamu işçilerinin gözü kulağı şimdi, işverenin gelecek hafta sunacağı son teklifte.