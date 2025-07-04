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Gemlik fayı 960 yıldır kırılmadı deprem uzmanı uyardı: Son depremler ısınma hareketi

Gemlik fayı 960 yıldır kırılmadı deprem uzmanı uyardı: Son depremler ısınma hareketi

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmara Bölgesi'ndeki Gemlik Fayı'nın 960 yıldır kırılmadığını ve bu nedenle 7-7.5 büyüklüğünde büyük bir deprem riski taşıdığını açıkladı.

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Bursa ve Gemlik bölgesindeki son günlerde yaşanan depremler herkesi tedirgin etti. CNN Türk'e konuşan deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Gemlik fayına dikkat çekti önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, son depremlerin ‘hazırlık safhası’ olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Son depremler, Gemlik Fayı üzerinde, tam da Gemlik civarında meydana geliyor. Bu fay, İznik Gölü içinden geçerek Mekece ve Pamukova yönüne doğru uzanıyor. Bu segment, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin güney kolunun, kuzey-orta kesiminde yer alıyor.

Bir de hepimizin bildiği kuzey kol var: 17 Ağustos 1999 depreminde kırılan kısım. Bu kol, İzmit Körfezi’nden Adalar’a kadar uzanır. Ardından, 1894’te Adalar bölgesinde bir deprem meydana geldi. Daha sonra 1766’da kırıldığı düşünülen Orta Marmara Fayı devreye giriyor. Nitekim 23 Nisan’da İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bu fayın üzerinde gerçekleşti.

Fay hattı batıya doğru devam ediyor:

1935'te 6-7 büyüklüğünde bir deprem,

1912'de Mürefte Depremi (7.4),

1975'te yine Mürefte’de 6-7’lik bir deprem yaşandı.

Tüm bu depremler, batıya doğru bir kırılma zincirinin parçaları. Yani kuzey kolun batı kesimi kırıldı. Orta kesim, 23 Nisan'daki depremle hareketlendi. Doğu kesimde ise hâlâ bir kırılma bekleniyor.

Güney kola gelecek olursak: Bu kol, Sakarya civarından çatallanıyor ve Pamukova, İznik, Gemlik üzerinden geçiyor. Biraz daha güneyde Bursa Fayı bulunuyor. Bu fayın, 1855 yılında iki büyük depremle (yaklaşık 7.7 büyüklüğünde) Bursa’yı yıktığı kabul ediliyor.

Batıya doğru devam ettiğimizde:

1967’de 6-7’lik,

1953’te 7.2’lik,

1944’te 7.3’lük depremlerle, Çanakkale-Balıkesir hattında da enerjinin büyük oranda boşaldığını görüyoruz.

Bu nedenle, fay sisteminin batı kesimleri için büyük bir kaygı duymuyoruz. Ancak Güney kolun doğu kesimi, yani Gemlik, Mekece, Pamukova hattı ciddi risk taşıyor. Bu segmentte, 1065 yılında kırılmış bir fay parçası 960 yıldır enerji biriktiriyor. Sismik boşluk olarak kabul edilen bu alan dikkatle izlenmeli.

Son günlerde Gemlik’te meydana gelen depremler, bu bölgedeki gerilimin bir ‘hazırlık safhasında’ olduğunu düşündürüyor. Bu depremler, bir tür ‘ısınma hareketi’ olarak değerlendirilebilir.

Zira bu fayın 7 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli taşıdığı bilimsel olarak biliniyor. Bu nedenle bölgede yaşanacak böyle bir büyük deprem ne sürpriz olur ne de beklenmedik. Hazırlıklı olmamız gerekiyor.”

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