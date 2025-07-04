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AKOM'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı

İstanbul’da 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgası için AKOM'dan uyarı geldi. AKOM, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin öğle saatlerinde güneşe çıkmaması gerektiğini vurguladı. Artan nem oranı nedeniyle gece saatlerinde uyku kalitesinin de düşebileceği ifade edildi.

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İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5-9 Temmuz arasında hava sıcaklıklarının artacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Geçtiğimiz haftayı Poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, 5 Temmuz itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı belirtildi.

Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının, güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulandı.

Başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerektiği belirtildi.

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