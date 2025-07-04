BIST 10.217
DOLAR 39,83
EURO 46,96
ALTIN 4.273,40
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor"

Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"nde konuştu.

 "2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor"

"İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.

Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz." 

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi! İşte istenen ceza
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi! İşte istenen ceza
CHP'den ayrılıp başka partiye geçecek dedi, öyle bir isim verdi ki...
CHP'den ayrılıp başka partiye geçecek dedi, öyle bir isim verdi ki...
Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi
Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi
ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı
ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı
Eskişehir'de yangın çıktı! Alevler yükseliyor
Eskişehir'de yangın çıktı! Alevler yükseliyor
İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor
İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor
Konya'da 17 yıllık eşini öldüren Şerife'ye verilecek cezada 'indirim' istendi
Konya'da 17 yıllık eşini öldüren Şerife'ye verilecek cezada 'indirim' istendi
30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım için 9 hekimden rapor
30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım için 9 hekimden rapor
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu
Gaoussou Diarra tarihe geçti! İstanbulspor'dan Hollanda devine transfer oldu
Opel temmuz kampanyasında gaza bastı faizsiz kredi ve nakit indirim fırsatı
Opel temmuz kampanyasında gaza bastı faizsiz kredi ve nakit indirim fırsatı
Bright Osayi-Samuel'in transferi resmen açıklandı işte yeni takımı
Bright Osayi-Samuel'in transferi resmen açıklandı işte yeni takımı