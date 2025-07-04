Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor"

Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"nde konuştu.

"2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor"

"İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.

Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz."