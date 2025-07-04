Opel temmuz kampanyasında gaza bastı faizsiz kredi ve nakit indirim fırsatı

Opel, binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde faizsiz kredi ve nakit indirim olanaklarını içeren temmuz ayına özel kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corsa modeli, 150 bin lira kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Astra modeli de 300 bin lira krediye aynı vadeyle ve faizsiz olarak satın alınabiliyor.

Frontera Hybrid modeli için 300 bin lira krediye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği bulunuyor. Opel'in yenilenen dış tasarımı, Opel Vizör ön paneli ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan Mokka modeli de aynı finansman olanaklarıyla müşterilere ulaşıyor.

Elektrikli modellerde temmuz avantajları

Elektrikli araçlara yönelik kampanya kapsamında Corsa Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, 250 bin liralık kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Söz konusu modeller GS donanım seviyesiyle de tercih edilebiliyor.

Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modeli de 250 bin liralık krediye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ya da nakit indirim alternatifiyle satışa sunuluyor.

Hafif ticari araçlarda faizsiz kredi fırsatları

Opel, temmuz kampanyası kapsamında hafif ticari araç ürün gamında da çeşitli finansman seçenekleri sağlıyor.

Bu kapsamda, Opel Zafira, 450 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor.

Opel'in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo, Essential ve Edition donanımlarında 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.

Combo, Ultimate donanımına özel olarak 400 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle müşterileriyle buluşuyor. Combo Cargo'da da 400 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkanı veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 metreküp hacmindeki hem de daha geniş 6.1 metreküp hacmindeki versiyonlarında 450 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim olanakları ile satışa sunuluyor.

Vivaro City Van modeli de 450 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca Movano'da temmuz ayına özel 450 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.