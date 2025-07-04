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RTÜK Başkanı Şahin’den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin’den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması

Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV’nin aldığı cezaların tartışma konusu olmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Şahin açıklamasında ilgili kanalların defalarca uyarıldığını belirterek “Açık, net ve yapıcı şekilde yapılan bu uyarılar ısrarla hiçe sayılmıştır” dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin son dönemlerde alınan kararlarla ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yaparak “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sosyal medya baskıları ile hareket etmez, kanunla konuşur” şeklinde konuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“6112 sayılı Kanun bize açık bir görev vermiştir: Yayıncılığı kamu yararı doğrultusunda denetlemek ve milletimizin temel değerlerine yönelik saldırılara geçit vermemek.

Bu kapsamda RTÜK’ten millî ve manevi değerlere hakaret eden, halkı mezhep çatışmasına sürüklemeye çalışan, kin ve düşmanlığı kışkırtan, kutsallara ve devlet büyüklerine saygısızlık eden yayınlara göz yumması beklenemez. RTÜK, hukukun gereğine göre hareket etmektedir.

Son zamanlarda alınan Üst Kurul kararları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, tek taraflı bir algı yaratılmak istendiği görülmektedir. Türkiye geçmişte de benzer kirli senaryoları görmüştür. Ama artık kimse bu kara propagandaya teslim olamaz ve sessiz kalamaz.

Masum gibi gösterilmeye çalışılan yayınların toplumun sinir uçlarıyla oynadığı açıktır.

“RTÜK bu yayıncıları defalarca uyarmıştı 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özellikle Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV gibi yayıncıları defalarca uyarmıştır. Açık, net ve yapıcı şekilde yapılan bu uyarılar ısrarla hiçe sayılmıştır.
İhlalin ötesinde kanunla bir inatlaşma hâline getirilen bu yayınlar aralıksız sürdürülmüştür.

Bu cezalar keyfi olarak verilemdi

Ancak anlaşılmaz bir şekilde RTÜK görevini yaptığı için saldırıya geçen bazı kesimlerde, toplumu kutuplaştıran yayınları sürdüren bu kuruluşları “masum” görme-gösterme eğilimi vardır. Bu cezalar keyfi olarak değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verilmiştir.

Şunun altını tekrar çizmek isterim ki;

Toplumun huzurunu bozan, inanç değerlerine saldıran, kin ve nefret diliyle yayın yapan hiçbir kuruluşa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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