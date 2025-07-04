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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, Irak'ın Kerkük kentindeki gelişmeleri "yakından ve hassasiyetle" takip ettiğini bildirdi.

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Sözcü Keçeli, Kerkük'teki gelişmelere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Türkmen soydaşların Irak siyaseti ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerinin Türkiye'nin "temel beklentisi" olduğunu vurgulayan Keçeli, "Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Keçeli, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesine Türkmen olmayan bir müdür atanmasının Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, "Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

⁠Ne olmuştu?

Irak’ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran’da gösteri başlattı.

Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolardaki taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu gelişmeler üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.

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