Bakanlık’tan turizm bölgelerindeki gemilere sıkı takip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum ve Marmaris’te faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik deniz denetimlerinde, evrakta atık vermiş gibi gösterilen ancak kamera kayıtlarıyla atık transferinin yapılmadığı belirlenen 4 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine 11 milyon 218 bin 356 TL ceza uyguladı.

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Toplam 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yaz sezonu ile atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik denetimlerini artırdı.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ve Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum ilçesindeki, Torba, Türkbükü, Yalıkavak ve Gündoğan mevkilerinde faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerinde denetim yaptı. Denizcilik Atıkları Uygulaması üzerinden birçok tekne için Atık Transfer Formu düzenlendiği ancak atık alma noktalarını gösteren 24 saatlik kamera kayıtları izlendiğinde, bu teknelerin tesislere atık vermediği tespit edildi. Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarına el konuldu. İlk etapta 3 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine toplam 9 milyon 348 bin TL ceza uygulandı.

GÖCEK’TE DE USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Göcek’te 1 atık kabul tesisi ve 4 atık alma gemisi denetlendi. Gemilerde “Acil Müdahale Planları”nın bulunmadığı, iskandil cetvellerinin olmadığı, teknelerden kredi kartı ve nakit olarak atık alım ücretlerinin tahsil edildiği tespit edilip tutanak altına alındı. Atık kabul tesisinde ise denetim tarihinde 8 tekne için Denizcilik Atıkları Uygulaması üzerinden Atık Transfer Formu düzenlediği, söz konusu tesis alt yapı sistemine bağlı olmadığından dolayı aynı gün içinde aldığı atıkları vidanjör marifetiyle bertarafa gönderdiği beyan edildi ancak tesiste bulunan kamera sisteminin arızalı olduğu iddia edildi. Bu tesis ve gemilerle ilgili de inceleme başlatıldı. Sürecin sonuçlarına göre idari yaptırımlar uygulanacak.

MARMARİS’TE BİR TESİSE CEZA

Marmaris Turunç mevkiinde yapılan denetimlerde ise marina ve çekek yeri hizmeti kapsamında faaliyet gösteren tesiste Denizcilik Atıkları Uygulaması üzerinden Atık Transfer Formları ile atık alma noktalarını gösteren 24 saatlik kamera kayıtlarının uyumlu olduğu görülmüş ve tesiste herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Liman faaliyeti kapsamında işletilen tesiste ise yine Atık Transfer Formu düzenlendiği ancak atık alma noktalarını gösteren 24 saatlik kamera kayıtları izlendiğinde, teknelerin söz konusu tesisin atık alım noktalarına bağlantı yapmadığı ve tesise atık vermediği tespit edildi. Bu tesise de 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.