Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu iddiası olay oldu! AK Partili Külünk'ten çağrı

Gazeteci Barış Yarkadaş Yarkadaş, AK Parti’de geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş kişilerin Kemal Kılıçdaroğlu gittiğini ve kendisinden talepte bulunduğunu iddia etti. Yarkadaş'ın bu açıklamaları sonrası AK Partili Metin Külünk "AK Parti camiası kimlerle yol yürüdüğünü bilmelidir." dedi ve Yarkadaş'ın bu isimleri açıklaması gerektiğini bildirdi.

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TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda Gazeteci Barış Yarkadaş Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na AK Partili isimlerin gittiğini öne sürerek görüşmede konuşulanları paylaştı. Yarkadaş "Kemal Bey’e ‘mutlak butlan çıkarsa kabul etme, görev Özgür Özel’de kalsın, onun yanında ve Ekrem İmamoğlu’nun yanında durun’ dediler." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar gündem olurken AK Partili Metin Külünk'ten Yarkadaş'a çağrı geldi.

"Sayın Yarkadaş, ümit ediyorum ki AK Parti’de eskiden görev almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’na gidip “Ekrem İmamoğlu’nun yanında dur” diyen kişi ya da kişiler hakkında bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullanan Külünk şunları kaydetti:

AK Parti camiası da kimlerle yol yürüdüğünü bilmelidir. Mazlum AK Parti tabanının omuzlarında taşınırken, diğer tarafta bu ülkeye dayatılmak istenen bir “turuncu devrim”in lider şüphelisinin yanında durmak, gafletin ve ihanetin fotoğrafıdır.

Sayın Yarkadaş’ın bu durumu açıklayacağına inanıyorum. Ayrıca, bu isim ya da isimlerin; kendisinin bildiği ve İstanbul’daki Ekrem İmamoğlu operasyonunda şu anda kayıp olan kişilerle bağlantısı varsa, bu da mutlaka açıklanmalıdır.

Çünkü İmamoğlu ile CHP tabanı nasıl istismar edilmişse; İmamoğlu ve ekibinin AK Parti’nin içindekilerle nasıl çıkar odaklı ittifaklar kurdukları da çok açıktır. CHP’nin tabanı bunu görmelidir; çünkü İmamoğlu, Atatürk’ü kullanarak CHP tabanını aldatmakta, Atatürk’ü istismar ederek kutsalları hiçe saymakta ve AK Parti artıklarıyla kirli ittifaklar şüphesiz çok güçlüdür"