Yardım kuruluşu eski çalışanı Gazze'de yiyecek bekleyen aç Filistinlilere ateş açıldığını itiraf etti

Gazze'de faaliyet göstermeye başlayan İsrail ve ABD'nin destek verdiği Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) eski bir sözleşmeli özel güvenlik çalışanı BBC'ye konuştu. Birkaç kez iş arkadaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve yiyecek yardımı isteyen aç Filistinlilere ateş açtığına tanık olduğunu söyledi.

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Bir gün bir güvenlik görevlisinin; kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bir gruba, bölgeden çok yavaş uzaklaştıkları için gözetleme kulesinden makineli tüfekle ateş açtığını söyledi.

GHF'ye sorduğumuza "bu iddiaların kesinlikle yanlış olduğu" söylendi. Bize GHF dağıtım merkezlerinde hiçbir sivilin ateş altında kalmadığını belirten bir açıklama yönlendirdiler.

Yiyecek yardımı almaya giden 400'den fazla Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler ve yerel doktorlar, GHF faaliyete başladığından beri İsrail güçlerinin, yardım dağıtım merkezlerinden yiyecek yardımı almaya çalışan 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söylüyor. İsrail ise, yeni dağıtım sisteminin Hamas'a yardım gitmesini engellediğini savunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen eski güvenlik çalışanı, "Filistinli bir adam hareketsiz bir şekilde yere düştü. Sonra orada duran diğer güvenlikçiler, 'Vay canına, sanırım bir tane yakaladın' dedi. Sonra da buna güldüler" diye anlatıyor.

Hazırladığı raporun, GHF yöneticileri tarafından "bir tesadüf" olarak görmezden gelindiğini ve Filistinli adamın "takılmış" veya "yorgun ve bayılmış" olabileceğini öne sürdüğünü ekliyor.

Görevden ayrıldıktan sonra maaş almaya devam etmişler

GHF, bu iddiaları ortaya atan kişinin uygunsuz davranış nedeniyle işten çıkarılan "hoşnutsuz eski bir sözleşmeli çalışan" olduğunu iddia etti. Kendisi bunu reddediyor. Bize, görevden ayrıldıktan sonra iki hafta boyunca maaş almaya devam ettiğini gösteren maaş bordrolarını gösterdi.

BBC'ye sağlanan görüntülerde, çitle çevrili bir koridorda yardım bekleyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

"Öldürmek için ateş edin"

GHF dağıtım merkezlerinin dördünde de çalıştığını söyleyen bu kişi, çok az kural veya kontrolün olduğu bir dokunulmazlık kültüründen bahsetti.

Sözleşmeli çalışanlara net bir çatışma kuralı veya standart operasyon prosedürü verilmediğini; bir ekip liderinin kendilerine "Tehdit altında hissediyorsanız, ateş edin - öldürmek için ateş edin ve soruları sonra sorun" dediğini söyledi.

"Kural yok istediğini yap"

Şirketteki kültürün, "Gazze'ye giriyoruz, bu yüzden kural yok. İstediğini yap" şeklinde olduğunu söyledi.

"Eğer bir Filistinli, yardım bölgesinden uzaklaşıyorsa ve herhangi bir düşmanca niyet göstermiyorsa ve biz de onlara uyarı ateşi açıyorsak, doğru bir şey yapmıyoruz, suç teşkil eden bir ihmalimiz var" dedi.

BBC'ye, her bir yardım merkezinin bölgedeki faaliyetleri izleyen bir CCTV'si olduğunu ve GHF'nin orada kimsenin yaralanmadığı veya vurulmadığı konusunda ısrar etmesinin "Apaçık bir yalan" olduğunu söyledi.

GHF, BBC ile paylaşılan görüntülerde duyulan silah seslerinin İsrail güçlerinden geldiğini söyledi.

Gazzeliler için "Zombi sürüleri" tanımı

Eski çalışan, takım liderlerinin Gazzelilerden "zombi sürüleri" olarak bahsettiğini ve "bu insanların hiçbir değerinin olmadığını ima ettiğini" söyledi.

Ayrıca Filistinlilerin GHF sahalarında başka şekillerde de zarar gördüklerini ekledi. Örneğin sersemletici el bombalarından sıçrayan parçalardan, biber gazı sıkılarak veya kalabalık tarafından dikenli tellere doğru itilerek.

Filistinlilerin ciddi şekilde yaralandığı birkaç olaya tanık olduğunu söyledi. Bunlardan birinde yüzünde dolu bir biber gazı kutusu olan bir adam vardı. Bir kadının ise, kalabalığa uygunsuz bir şekilde ateşlenen sersemletici el bombasının metal parçasıyla vurulduğunu söyledi:

"Bu metal parça doğrudan kafasına çarptı ve hareket etmeden yere düştü. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Kesinlikle baygın ve tamamen güçsüz olduğunu biliyorum."