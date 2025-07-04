‘Kill Bill’in efsane oyuncusu Michael Madsen, hayatını kaybetti

Reservoir Dogs, Kill Bill ve GTA III'teki unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan Michael Madsen, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

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Quentin Tarantino’nun kült filmleri Reservoir Dogs ve Kill Bill serilerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan Amerikalı aktör Michael Madsen, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Polis kaynakları, Madsen’in evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları oyuncunun vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

SERT ROLLERLE HATIRLANDI

25 Eylül 1958 doğumlu olan Madsen, kariyeri boyunca 200’ü aşkın filmde rol aldı. Quentin Tarantino’nun vazgeçilmez isimlerinden biri olarak tanınan Madsen; Reservoir Dogs’ta canlandırdığı Mr. Blonde karakteriyle, Kill Bill’deki Bud rolüyle ve The Hateful Eight filmindeki performansıyla sinema tarihine adını yazdırdı.

GTA3'E SESİNİ VERMİŞTİ

Sesini verdiği Grand Theft Auto III oyunu da dahil olmak üzere farklı alanlarda iz bırakan sanatçı, sert mizacı, karizmatik duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Michael Madsen’in kaybı, Hollywood’da ve dünya çapında sinemaseverler arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.