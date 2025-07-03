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Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, 12 Temmuz Cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta en yüksek hava sıcaklığının Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da 44, Siirt'te 42, Mardin'de 39 ve Şırnak'ta ise 38 derece civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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