Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan Ali Mahir Başarır’a sert tepki

CHP'li Ali Mahir Başarır’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik TBMM’deki çıkışı kamuoyunda tepki çekerken, gazeteciler Gaffar Yakınca ve Hadi Özışık, Flash Haber TV'deki yayınlarında sert eleştirilerde bulundu. Yakınca, Altun’un görevini yapan bir devlet memuru olduğunu vurgulayarak tehdit dilini “faşizan zihniyet” olarak nitelendirdi; Özışık ise Başarır’a “Millet seni hakaret edesin diye mi seçti?” diye çıkıştı.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef alan sözleri kamuoyunda tartışma yaratırken, gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Flash Haber TV'de konuyu değerlendirdi.

"Faşizan bir zihniyet"

Gaffar Yakınca, Altun’un bir devlet memuru olduğunu hatırlatarak, “Görevini yaptığı için hedef gösteriliyor. Bu faşizan bir zihniyettir. Yargılanacaksın diyorsan, git savcılığa suç duyurusunda bulun, ama ortada bir suç yokken bu tehdit dili kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"Peki sen kimsin?"

Hadi Özışık ise Başarır'a yönelik “Fahrettin Altun'a 'sen kimsin' diyor. Peki sen kimsin? Seni millet seçti. Seçilmiş bir milletvekili olman hasebiyle, devletin memuruna, hakim ve savcılarına parmak sallama, hakaret etme hakkı mı verdi bu millet?" diyerek tepkisini dile getirdi.