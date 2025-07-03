İçişleri Bakanlığı 11 ili uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 11 ile sarı, yarın ise 2 ile turuncu ve 8 ile sarı kodlu uyarı yaptı.

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere dayanarak, bugün 11 il için sarı kodlu, yarın ise 2 il için turuncu ve 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, uyarı verilen illerin valiliklerinin bilgilendirildiğini, turuncu kodlu illerde yaşayan vatandaşlara ise SMS yoluyla uyarılar gönderildiğini belirtti.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

4 Temmuz 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

ORDU VE GİRESUN İÇİN YARIN "TURUNCU" UYARI

Aynı gün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Bugün ve yarın Adana ve Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ile Sivas, Kayseri ve Niğde’nin güney bölgelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına riski bulunuyor.

Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, ulaşım aksaklıkları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya, yetkililerin uyarılarını yakından takip etmeye çağırdı.