KKM hesapları 550 milyar TL'nin altına geriledi

Merkez Bankası verilerine göre 27 Haziran haftasında kur korumalı hesaplar 15,5 milyar TL azaldı. Aynı dönemde toplam kredi hacmi 19,5 trilyon TL’ye, mevduatlar ise 23,1 trilyon TL’ye yükseldi. Takipteki alacaklar da artış göstererek 425 milyar TL’ye ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 27 Haziran haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş ivmesini korudu. Söz konusu varlıklar 559,3 milyar TL seviyesinden 543,8 milyar TL’ye geriledi.

Buna karşılık, aynı dönemde bankacılık sektöründeki kredi hacmi artış gösterdi. Toplam kredi miktarı 19 trilyon 159,6 milyar TL'den 19 trilyon 450,2 milyar TL’ye yükselirken, mevduat hacmi ise 22 trilyon 704,8 milyar TL’den 23 trilyon 132,1 milyar TL’ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 337,2 milyar TL seviyesinden 2 trilyon 369,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 157 milyar TL’den 2 trilyon 219 milyar TL’ye ulaştı.

Öte yandan, bankacılık sektörünün takipteki alacakları da artış gösterdi. Söz konusu kalem, haftalık bazda 420,2 milyar TL'den 425 milyar TL'ye yükseldi. Bu gelişmeler, finansal sistemde kredi genişlemesinin sürdüğüne işaret ederken, kur korumalı hesaplara olan talebin zayıflamaya devam ettiğini ortaya koydu.