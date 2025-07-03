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Putin ile Trump telefonda görüşecek

Putin ile Trump telefonda görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump bugün telefonda görüşecek. Trump'ın yarın da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşeceği belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimirt Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Açıklamayı Interfax haber ajansı paylaştı.  Bu, iki haftayı aşkın bir süredir kamuoyuna duyurulan ilk telefon görüşmesi olacak.

Putin açıklamayı, Moskova'da bir sergi merkezini ziyareti sırasında Rus basınına yaptı.

Trump da Putin'in ardından yaptığı açıklamada, Rus liderle konuşacağını duyurdu.

Reuters'ın bilirdiğine göre ABD'li kaynaklar, Trump'ın yarın da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda konuşacağını söyledi.

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