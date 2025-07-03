Şehit yakınları ve gazilere doğalgazda yüzde 50 indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile BOTAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen yeni uygulamayla, şehit aileleri ve gaziler konutlardaki doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak. Bakan Göktaş, düzenlemeyle aile ekonomilerine doğrudan katkı sağlandığını belirtti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik destek mekanizmalarına bir yenisini ekledi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile yapılan iş birliği çerçevesinde, şehit yakını ve gazi statüsündeki vatandaşlar, konutlarda kullandıkları doğal gazda yüzde 50 indirimli tarifeden faydalanacak. Uygulama, bu kapsamdaki tüketicilere yönelik ilk örnek olma özelliği taşıyor.

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BOTAŞ, konut tüketicilerine yönelik mevcut tarifede metreküp başına 7,77 TL olan doğal gaz fiyatını, şehit yakınları ve gaziler için 3,88 TL’ye düşürdü. Bu düzenlemeyle birlikte, söz konusu gruba dahil vatandaşların evsel enerji maliyetlerinin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.

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