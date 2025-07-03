BIST 10.247
DOLAR 39,86
EURO 47,01
ALTIN 4.290,90
HABER /  SPOR

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, futbolcu olan kardeşiyle birlikte trafik kazasında hayatını kaybetti. Diogo Jota'nın lüks aracının sollama yaparken lastiğinin patladığı ve yoldan çıkıp yandığı açıklandı. Diogo Jota sadece 11 önce 3 çocuğunun annesi evlenmişti. Eşiyle ilgili dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

Abone ol

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet 28 yaşındaki Diogo Jota, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında öldü. Jota'nın yanında kendisi gibi futbolcu olan 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva da vardı. İki kardeş de kazadan kurtulamadı. 

Lastiği patlayınca yoldan çıkmış

Kardeşlerin içinde bulunduğu Lamborghini, yoldan çıkarak yanmış. Polis, aracın sollama yaparken lastiğinin patladığını, kazanın sebebinin bu olduğunu açıkladı. 

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti - Resim: 0
Lamborghini araç yanarak küle dönerken futbolcu kardeşler yaşamını yitirdi. 

Jota 11 gün önce evlenmişti

Korkunç kaza Jota'nın uzatmalı sevgilisi ve çocuklarının annesi Rute Cordoso ile evlendikten sadece 11 gün sonra meydana geldi. 

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti - Resim: 1

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti - Resim: 2

Liverpool FC, onun "trajik ölümü" nedeniyle "yıkıldıklarını" söylerken, Portekiz Milli Takımı ise ülkelerinin "tamamen yıkıldığını" söylüyor;
Jota'nın eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Ruben Neves, forvet oyuncusuna övgüler yağdırdı. 

Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti - Resim: 3

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de durum çok fena acı haber geldi! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, yollar kapatıldı
Foto Galeri İzmir'de durum çok fena acı haber geldi! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, yollar kapatıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo, Jota'nın ölümüyle yıkıldı: Hiç mantıklı değil
Cristiano Ronaldo, Jota'nın ölümüyle yıkıldı: Hiç mantıklı değil
Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü
Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi
Kök maaşına zam kapıda!
Kök maaşına zam kapıda!
MSB'den Ay Yıldız Projesi açıklaması
MSB'den Ay Yıldız Projesi açıklaması
İstanbul'da orman yangını çıktı! Anonslar yapılıyor
İstanbul'da orman yangını çıktı! Anonslar yapılıyor
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi ziyaretine ilişkin açıklama
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi ziyaretine ilişkin açıklama
Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var
Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var
Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı
Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı
Garanti BBVA'dan kişiye özel "Benim Bankacım" programı
Garanti BBVA'dan kişiye özel "Benim Bankacım" programı
Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç
Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç
İsmail Balaban'dan Kırkpınar Yağlı Güreşleri kararı
İsmail Balaban'dan Kırkpınar Yağlı Güreşleri kararı