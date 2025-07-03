Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, futbolcu olan kardeşiyle birlikte trafik kazasında hayatını kaybetti. Diogo Jota'nın lüks aracının sollama yaparken lastiğinin patladığı ve yoldan çıkıp yandığı açıklandı. Diogo Jota sadece 11 önce 3 çocuğunun annesi evlenmişti. Eşiyle ilgili dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet 28 yaşındaki Diogo Jota, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında öldü. Jota'nın yanında kendisi gibi futbolcu olan 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva da vardı. İki kardeş de kazadan kurtulamadı.

Lastiği patlayınca yoldan çıkmış

Kardeşlerin içinde bulunduğu Lamborghini, yoldan çıkarak yanmış. Polis, aracın sollama yaparken lastiğinin patladığını, kazanın sebebinin bu olduğunu açıkladı.

Lamborghini araç yanarak küle dönerken futbolcu kardeşler yaşamını yitirdi.

Jota 11 gün önce evlenmişti

Korkunç kaza Jota'nın uzatmalı sevgilisi ve çocuklarının annesi Rute Cordoso ile evlendikten sadece 11 gün sonra meydana geldi.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

Liverpool FC, onun "trajik ölümü" nedeniyle "yıkıldıklarını" söylerken, Portekiz Milli Takımı ise ülkelerinin "tamamen yıkıldığını" söylüyor;

Jota'nın eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Ruben Neves, forvet oyuncusuna övgüler yağdırdı.