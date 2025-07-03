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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat edin

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat edin

Aşırı sıcaklar bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın bazı bölgelerde sağanak beklendiğini açıkladı. Sağanak yağış bazı illerde şiddetli olacak. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine dikkat

Kuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğlene kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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