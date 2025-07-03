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Kök maaşına zam kapıda!

Kök maaşına zam kapıda!

Milyonlarca emekli yapılacak ara zam haberini bekliyordu. TÜİK’in Haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte kök maaşına da yansıyacak zam oranı belli oldu.

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En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş ara zammın kendilerine de yansıyıp yansımayacağını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı Haziran enflasyon verilerine göre, Haziran’da aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. Enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanları ilgilendiren kök maaş zammı da netleşti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, kök maaşı hakkında ‘‘Kök aylık gerçek maaşınız. Şu anda 12 bin 373 TL olan kök zamların altına zam gelmeyecek. Hükümet kanadı bununla ilgili muhtemel olarak o yönde bir artış yapacağını öngörüyorum’’ demişti.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz-Aralık 2025 tarihleri arasında yüzde 16.67 oranında zam alacağı kesinleşti. En düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da bu oran arttı.

Maaşların sisteme işlenmesiyle birlikte emekliler güncel kök maaşları e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

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