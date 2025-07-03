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Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ilhak açıklamalarına tepki

Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ilhak açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanların işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar ilhakını talep etmesine tepki göstererek "Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük, istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz."

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