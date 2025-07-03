ING Türkiye, sendikasyon kredisini 2 katından fazla talep toplayarak yeniledi

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında mevcut kredi tutarından 2 kat fazla talep toplayarak, toplam 336 milyon dolar karşılığında yenilediğini duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, vadesi gelen mevcut sendikasyon işlemine göre yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti.

Vadesi gelen mevcut sendikasyon sadece 367 gün vadeliyken, yeni işlemlerin yüzde 71'i 367 gün ve yüzde 29'u 734 gün vadeli olarak sağlandı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin yıllıklandırılmış maliyeti, piyasa dinamiklerine paralel olarak 367 gün vadede dolar için "SOFR+ yüzde 1,60" ve avro için "Euribor + yüzde 1,35", 734 gün vadede dolar için "SOFR + yüzde 2,00", avro için "Euribor + yüzde 1.75 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisi için iki sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Bu kapsamda bankanın sürdürülebilir finansman portföyünün genişletilmesi ve kadın yönetici çalışan oranının belli bir seviyede korunmasına dayanan sürdürülebilirlik bağlantılı performans kriterlerine ulaşılması durumunda, kredi maliyetlerinde iyileşme sağlanması öngörülüyor.

İşlem 16 ülkeden 32 bankanın katılımıyla gerçekleşirken "ING N.V.", "First Abu Dhabi Bank P.J.S.C" ve "Emirates NBD Capital Limited" işlemin sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited, işlem koordinatörü ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C ise ajan banka olarak görev aldı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, sorumlu bankacılık anlayışı ile ilerleyerek sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumlandırdıklarını belirtti.

Gökgöz, düşük karbonlu ekonomiye küresel geçişin hızlandırılmasında öncü rol oynamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda emisyonu azaltmak için şirketlerin ve müşterilerimizin net sıfıra geçişlerine destek olmayı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için düşük karbonu destekleyen teknolojileri ve çözümleri finanse etmeyi ve herkesi bu sürece dahil etmeyi iklim stratejimizde önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir gelecek için finans sektörü olarak sorumluluklarının olduğunu ifade eden Gökgöz, şunları kaydetti:

"Grubumuzun küresel deneyim ve uzmanlığını ülkemize aktarıyoruz. ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman işlemlerinde, Türkiye'de kurumsal bankacılık alanındaki aksiyon liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bankamızın beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin kreditörlerden gelen güçlü talep neticesinde tutarın artırılarak ve kısmen vade uzatılarak başarıyla yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz."